Тіна Кароль вирішила розповісти про свої плани на майбутнє і про те, як Україна буде виглядати незабаром.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, встигла виїхати з країни під час обстрілів і часто показує в Instagram, як переживає за те, що залишила свій будинок. Тепер виконавиця розповідає, чого бажає від майбутнього.

"Мила Ненька! Ми все відновимо! Тримаємо лад! Боремося і допомагаємо ЗСУ! Слава Україні! Вірю і Знаю що:

Бренд "Я-українець" буде найпопулярнішим і найдорожчим у світі. В Україну переїдуть на пмж багато культурних діячів, меценати, бізнесмени. У тому числі з Росії.

В Україну прийдуть світові Туристичні оператори. Кожен адекватний житель Землі вважатиме своїм обов'язком хоч раз побувати в Україні і дізнатися для себе, що це за унікальна країна і що це за ЛЮДИ, які так мужньо борються за свою країну» - висловилася Кароль.

"Українці мають право на самоідентифікацію. Кожна дитина в світі має право на щасливе життя.

Вбиваючи дітей-вбивають націю! Ми цього не допустимо, не дозволимо ніколи. Тільки в єдності ми можемо досягти свободи для наших дітей, свободи вибору для наших націй, адже ми вільні! #standwithukraine " - раніше висловилася Твань.

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