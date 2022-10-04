Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною Решетник виховують трьох синів. Щаслива мати трьох синів часто постить кадри зі своїми дітьми. Цього разу дівчина присвятила піст у Instagram молодшому синочку Олександру, у якого зараз ріжуться зубки.

Спочатку багатодітна матуся похвалилася, що молодший син швидко росте і вже почав спати окремо від батьків, чому Христина з одного боку рада, а з іншого їй сумно. Також дружина українського телеведучого ригорія Решетника показала, що хлопчик росте справжнім фантазером і вигадує різноманітні історії про своїх старших братиків Івана та Дмитра.

До того ж, Христина Решетник показала кадри, як малюк кусає свої пальчики, бо у нього ріжуться зубики. Тим часом, мама міцно обіймає Сашка і радіє, що він дозволяє їй це робити - старші сини, на жаль, почали цього трохи соромитися.

"Коли ж ці зуби вже виростуть. Так круто, що його ще можна ось так обіймати та поцілувати, адже старші вже так робити не дають", - розповіла дружина українського телеведучого Григорія Решетника.

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.

Також Politeka писала, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.