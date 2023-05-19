Популярна українська співачка Надя Дорофєєва , яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса та розпочала стосунки з Михайлом Кацуріним, продовжує привертати увагу до себе. Дорофєєва нерідко стикається з різними чутками, плітками та скандалами через свою популярність.

Після розлучення з Володимиром Дантесом артистка досить швидко розпочала нові стосунки, в яких перебуває до цього дня. А нещодавні фото Дорофєєвої навели багато галасу серед фанів. Вкотре Наді Дорофєєвій стали приписувати таємну вагітність. Артистка не стала коментувати чутки.

«Вагітна?; не думаю, що вагітна. Була на її концерті в НЙ, животик плаский; Дочекалися 😂; Цікаво, чи є фото, де Надя не вийшла?; Вагітна; Надя, ми в тебе вірили!;

дуже хороші фотки з вашої весільної подорожі, Позитиву привіт; Про, з 3 спроби вдалося; Дуже мила!!Вагітна 🌹; Фото кайф, а Надя як завжди неперевершена; Ну нарешті дочекалися цього шедевра; Бачила її у суботу, вона не вагітна; Або сорочка дала такий ефект, або кохання....» - пишуть шанувальники у відповідь на нові кадри Наді Дорофєєвої.

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